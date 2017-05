Felipe Kast: "Hoy nos toca plantear un sueño país"

El candidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, afirmó que "lo que nos toca hoy es plantear un sueño país" y que se debe debatir respecto a tener un país más inclusivo.

"Tenemos la necesidad de que la centro derecha pueda evolucionar, buscamos una más democrática, que genere cambios, que no busque una manera correcta de vivir la vida, que acepte que hay una diversidad", declaró a radio Cooperativa

Kast reconoció que "es una campaña épica, difícil, pero hoy el contexto hace que muchos no se quieran aferrar a lo que no conocen. Si pierdo la elección me pongo a disposición del partido".