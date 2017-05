Fiscal Guerra reiteró tras declaración de Piñera que "lo que tenemos hasta hoy, no da cuenta de la existencia de un delito"

09:42 El fiscal jefe de la zona Metropolitana Oriente, dijo que el ex Mandatario abordó en su declaración tanto el caso de Dominga como el de Exalmar y que "contestó todos los temas que eran de nuestro interés". Dijo que hay diligencias pendientes e información por recabar.

Tras tomar declaración al ex presidente Sebastián Piñera por más de tres horas y media, en las querellas interpuestas en su contra por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) por las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar y la participación en Dominga, el fiscal metropolitano de la zona Oriente, Manuel Guerra, reiteró que "lo que tenemos hasta hoy, no da cuenta de la existencia de un delito que se le pueda atribuir al ex Presidente",

Guerra informó de todas maneras que existen diligencias pendientes encargadas a la PDI y solicitudes de información a distintos organismos, entre ellos, la Presidencia de la República, pero sostuvo que hasta el momento no es posible configurar la existencia de un delito, ni la participación del ex Mandatario en él. "Por eso no hemos tomado la decisión de judicializar".

El fiscal no descartó que Piñera vuelva a ser citado a declarar, dependiendo del análisis que se realice de las información que entregarán las diligencias pendientes, las cuales Guerra declinó detallar.

Sobre la declaración de ayer, Guerra dijo que se abordaron los dos temas por los que se encuentra querellado Piñera. las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, mientras se desarrollaba el litigio marítimo entre Chile y Perú en La Haya y, la decisión de desestimar el proyecto Barrancones, cuando la empresa familiar del ex Mandatario mantenía inversiones en el proyecto minero Dominga, el que se habría visto beneficiado con la medida.

"Se desarrolló en términos normales, él en presencia de sus abogados defensores, yo estuve con la PDI" dijo Guerra, quien agregó que "fue una diligencia extensa, tratamos los distintos temas, se refirió a ambos temas y particularmente a lo que fue su intervención como Presidente de la República en la tramitación del litigio entre Chile y Perú".

El fiscal dijo además que "para nosotros el objetivo era contar con la declaración, el ex Presidente tenía la posibilidad de guardar silencio y contestó todos los temas que eran de nuestro interés".