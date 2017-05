Manuel José Ossandón lanzó su candidatura emplazando a Piñera y a Kast a donar sus sueldos

El precandidato presidencial por las primarias de Chile Vamos, el senador independiente Manuel José Ossandón, lanzó durante esta noche su campaña con la presentación oficial de sus bases programáticas.

El ex alcalde de Puente Alto dio su discurso en el anfiteatro de La Florida, el que contó con la presencia, entre otros, del diputado RN por la zona, Leopoldo Pérez Lahsen.

Ossandón aludió en varias oportunidades a sus rivales, el ex Presidente Sebastián Piñera (UDI-RN-PRI) y el diputado Felipe Kast. Para este último tuvo una frase especial, recordando la campaña que protagonizó por el Día de la Mujer.

"No me disfrazo para mostrarme como una persona como no soy, no me disfrazo de mujer ni de nada", indicó.

El parlamentario también emplazó a ambos a donar su sueldo, compromiso que según él está dispuesto a tomar. "Espero que mis aliados en esta primaria, tanto el diputado Kast, que recibe un sueldo parlamentario, como el ex Presidente Piñera, que percibe un sueldo vitalicio en su condición de ex mandatario, me sigan en esta idea genuina", afirmó.

Por su programa, el ex RN afirmó que "no creo en el matrimonio igualitario, creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Defiendo la vida desde el niño que está por nacer hasta la muerte natural. No creo en las adopciones de familias homoparentales".

Otra propuesta que entregó el presidenciable fue la terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), "creando un nuevo crédito estatal, con tasa blanda, que se pague de acuerdo al ingreso del beneficiario, y que en, caso de que después de 10 años no haya podido pagar la deuda, esta sea condonada".

En educación también afirmó que trabajará para darle autonomía Consejo Nacional de Educación y eliminar el Consejo de Rectores para crear otra organización, que incluya a las universidades privadas y los institutos profesionales.