Mario Fernández: "Es imprescindible que no nos distraigamos con la elección presidencial"

08:30 El ministro del Interior habló sobre la decisión de la DC de ir a primera vuelta y la proyección de la centroizquierda. "Eso es tarea de los candidaturas. Ese rol no nos corresponde a nosotros", agregó.

El ministro del Interior, Mario Fernández, conversó sobre la decisión de la DC, partido donde milita hace 50 años, de ir a primera vuelta con Carolina Goic. Afirmó que desde el Gobierno sigue siendo una meta ir por primarias, pero que es un problema electoral que no les corresponde a ellos., dijo.

En entrevista con El Mercurio , Fernández comentó que "no es un revés" para la Nueva Mayoría que no hayan primarias, pues es imprescindible para ellos no distraerse con una elección presidencial.

Respecto al quiebre de la DC con la Nueva Mayoría, el ministro aseguró que la nueva coalición se enfrentó a un proceso de reformas de gran envergadura, lo que traería consigo inevitablemente. "Eso influyó en que los partidos de la Nueva Mayoría tuviese disputas internas que terminaron con candidatos distintos".

Y siendo que por primera vez en 28 años no presentan un candidato presidencial único, el secretario de Estado reiteró que igualmente esto es "una elección de procedimiento, que no debe afectar en lo sustantivo a la unidad (...) Todos los partidos declararon esta semana que estaban comprometidos hasta el fin del mandato de este Gobierno", agregó.