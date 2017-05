Valdés por reforma de pensiones: "No pueden quedar problemas para solucionar después"

El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés conversó sobre la reforma de pensiones y aclaró que por ahora el Gobierno está en una etapa de estudios con economistas y abogados para evaluar el escenario. Confirmó que en julio se presentará el proyecto.

Frente a las críticas de la asociación de AFP como del movimiento "No + AFP", explicó que es bueno que no todos estén conformes, por lo mismo se trataría de una propuesta programática. "Aquí no pueden quedar problemas que haya que solucionar después. Nuestro sistema de pensiones no es tan simple".

En entrevista con radio Cooperativa , también se refirió al sistema de reparto, una de las principales demandas del movimiento "No + AFP" y dijo que es muy poco "solidario" a como se piensa. "Hay mitos sobre esto", agregó.

"Hay una parte que uno podría llamarla solidaridad porque es un traspaso de los jóvenes a los viejos (...) pero los sistema de repartos son bien poco solidarios en el sentido que la gente que tuvo mejor sueldo tiene mejor pensión, hay que acordarse cómo era el sistema antiguo en Chile", explicó.

Por otro lado sostuvo que existen dos razones fundamentales para hacer esta parte estatal. Una parte, según dijo, es mejor diversificar las fuentes de ingreso para el sistema de pensiones.

"La segunda razón es política, y es que tenemos que reconocer que necesitamos que el sistema de pensiones en Chile sea más apreciado por el ciudadano medio y eso requiere más legitimidad y nuestra evaluación es que tener un sistema público ayuda a eso. No lo ayudaría tener todo en las AFP", sostuvo.