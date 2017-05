Kast respondió a Ossandón: "Nos tiene acostumbrados a la política sucia"

El candidato presidencial Felipe Kast respondió al emplazamiento que le hizo Manuel José Ossandón cuando lanzó su candidatura anoche y lanzó algunos dardos contra el parlamentario y también contra el expresidente Sebastián Piñera; sus rivales. "Ya nos tiene acostumbrados a la política sucia, a golpear a todos", sostuvo Kast.

Anoche Ossandón precisó: "No me disfrazo para mostrarme como una persona como no soy, no me disfrazo de mujer ni nada", refiriéndose al video que hizo Kast por la equidad de género en el marco del Día Internacional de la mujer.

"Ahora me está insultando por defender los derechos de las mujeres. Yo invito a Ossandón a que mejoremos el nivel. A que ojalá tengamos una campaña limpia. Tengamos una campaña con ideas. Lo invito a debatir", aseguró.

Y agregó, "cuando uno construye una campaña presidencial insultando a otros, finalmente se achica a uno mismo".