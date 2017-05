Guillier disparó contra Piñera: "Viene a destruir las reformas y no lo vamos a permitir"

Alejandro Guillier estuvo en Cerro Navia en un encuentro local donde empezó a juntar las firmas necesarias (Más de 30 mil) para legalizar su postulación a La Moneda.

En el lugar no desaprovechó la oportunidad para criticar a Sebastián Piñera. "Aquí se trata de evitar la regresión conservadora, les quiero decir que este no es el Piñera de la elección anterior, viene a destruir las reformas (de la Presidenta Michelle Bachelet) y no lo vamos a permitir", señaló.

Además agregó que "vamos ir a la elección a ganar, pero vamos a salir, luego, a defender lo que el país ha avanzado. No podemos retroceder a mitad del siglo XX".

Para cerrar, explicó que "estoy trabajando para construir una propuesta que le haga sentido a los chilenos y podamos ganar. Ahora, qué pasará más adelante, Dios lo dirá, pero confiamos que nos iluminará".