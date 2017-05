Guillier y críticas de Frente Amplio: "Tomás Hirsch es más capaz de eso, puede ser más constructivo"

18:50 El vocero humanista dijo que era "insólito y surrealista" que Guillier le pidiera a los militantes de la Nueva Mayoría el apoyo de firmas siendo que él no se ha afiliado a ninguno.

El precandidato presidencial Alejandro Guillier se defendió de las declaraciones que hizo el vocero del Frente Amplio, Tomás Hirsch (PH), quien dijo que era "insólito" y "surrealista" que el recién candidato proclamado por el PC pidiera el respaldo para la recolección de firmas de la Nueva Mayoría, siendo que él no ha querido afiliarse a ningún partido.

"Cuando él entienda lo que quiso decir, entonces me preguntan", le dijo a la prensa. Sin embargo, igualmente tuvo unas palabras para el vocero militante del Partido Humanista. "Tomás es más capaz de eso y puede ser más constructivo porque lo conozco y lo respeto".

"Me parece que esa política de enredar la discusión y bajar el tono, no es lo que el país espera. Invito a todos, sobre todo al progresismo que dialoguemos con seriedad, porque si van a desparramar para cualquier lado y por cualquier cosa que distraiga el debate, no vale la pena".