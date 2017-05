Piñera y el supuesto veto a canales por los debates: "Chile Vamos no discrimina ni censura a nadie"

23:09 El precandidato de la UDI, RN y el PRI salió al paso de los dichos de Manuel José Ossandón, quien afirmó que el equipo del ex Mandatario buscaría no transmitir los foros.

El precandidato presidencial de la UDI, RN y el PRI, Sebastián Piñera, salió al paso de los dichos de su rival en la primaria de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, quien afirmó que el equipo del ex Mandatario buscaría no transmitir los debates con un supuesto veto a los canales TVN, CNN Chile y Chilevisión.

Tras su reunión con el comité político de su campaña, el abanderado descartó los dichos del senador, afirmando que desde la coalición no se ha pedido la censura a algún medio de comunicación.

"Vamos a invitar a todos los medios de comunicación de Chile, todos los periodistas que quieran participar, porque Chile Vamos no discrimina ni censura a nadie", expresó, según lo consignado por Emol

Por su disposición a estar en los debates con Ossandón y el candidato de Evópoli, Felipe Kast, Piñera señaló que "nosotros siempre hemos estado dispuestos a participar".

El ex Presidente dejó entrever que sería un solo foro, el que sería "de ideas, de futuro, de proyectos que le haga bien al alma de Chile y no sirva para que algunos que sigan en una campaña que no conduce a ninguna parte".