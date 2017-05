Gobierno dijo que como patrimonio de Piñera es "muy cuantioso" su declaración "evidentemente se complejiza"

09:55 La ministra vocera, Paula Narváez, abordó la declaración realizada por el ex Presidente y las críticas que se han generado, luego de que desde el comando salieron a aclarar que el documento subestima la fortuna del candidato.

En entrevista con Tele13 Radio, la ministra vocera del gobierno, Paula Narváez se refirió a la declaración de patrimonio e intereses del ex presidente Sebastián Piñera, la que ascendió a US$ 600 millones, cifra que difiere de los US$ 2.700 en que fue cifrada su fortuna por la revista Forbes.

El comando del ex Mandatario, dijo que la diferencia se debe a que la declaración no incluyó los intereses de su esposa y sus hijos y que, además, la valoración de sus bienes está hecha según valor libro en el caso de las acciones y del avalúo fiscal para las propiedades, por lo que, la declaración, subestima el patrimonio del Mandatario y también el de su familia.

En la conversación radial, Narváez dijo que la declaración de PIñera "evidentemente se complejiza" debido a que el patrimonio del ex Presidente es "muy cuantioso".

"Estas leyes están hechas en términos de normalidades y, para nadie es un misterio que el ex presidente Piñera tiene una fortuna, que son personas billonarias, evidentemente se complejiza todo este agregado de información que se requiere", dijo Narváez.

La ministra Secretaria General de Gobierno, dijo que el ex presidente "está cumpliendo con la ley" y que "al gobierno lo que le importa es que se cumpla con la ley y que sean los organismos que corresponden lo que evalúan esos procesos y que sean los ciudadanos quienes hagan su juicio".

Para la ministra Narváez, las críticas que han surgido a la declaración del ex Mandatario es porque "es mucho más extraordinario el patrimonio que tiene, muy cuantioso, entonces se pueden generar estas opiniones".