Piñera por monto de su declaración de intereses: "Es de mal gusto hablar de plata"

El ex Presidente y ahora precandidato para una segundo mandato en La Moneda, Sebastián Piñera , no quiso detallar cuánto es su patrimonio luego de que en su declaración pusiera US$ 600 millones , los que difieren de los US$ 2.700 millones que ha publicado Forbes . ¿La razón? "Como decía mi mamá, me parece de mal gusto hablar de plata".

Esto sucedió durante una extensa entrevista realizada en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde dijo que no puede dar más detalles del caso porque es el Servicio Electoral (Servel) el que debe hacer público el documento en los próximos días.

Sí aclaró que habrá diferencias porque la ley sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, pide el avalúo fiscal de las propiedades, no el comercial: "Cuando usted declara una casa lo hace con el avalúo fiscal; lo mismo ocurre con una sociedad, lo hace con valor contable o libro que es distinto al comercial. Este último es inmensamente mayor (...) Mis adversarios usarán esto de forma majadera, sin respeto por la verdad".

Piñera también dijo que "aprendió" de lo que pasó en el caso Exalmar y que le pidió a su familia no invertir en ningún país vecino que potencialmente pueda tener un conflicto de interés con Chile. En ese sentido, dijo que si él hubiese estado a cargo de sus negocios cuando su family office Bancard, invirtió en la pesquera peruana; probablemente esa inversión no se hubiera hecho: "Eso fue un error, si yo hubiera estado a cargo no hubiera cometido ese error", dijo manifestando que él en ese momento estaba sensible a los temas internacionales (momento del diferendo marítimo con Perú en La Haya).

Sobre sus proyectos y posturas, adelantó que Cecilia Morel , así como estuvo a cargo de "Elige vivir sano" , en un posible segundo mandato estará a cargo de un programa para la tercera edad.

Esto incluirá temas como el aumento de la pensión de aporte solidario y también de aquellos que no están en el pilar solidario. También un apoyo a las fundaciones que se deican a las personas de tercera edad y un subsidio "a la tercera pieza" para que los abuelos puedan vivir con sus familias.

En tema de pensiones , dijo que su gobierno hará que cada chileno decida quién administra o no sos ahorros previsionales.

Sin ahondar, Piñera explicó que su administración abriría un "abanico de opciones de ahorro, que les pertenece a usetedes, porque ese fondo es de ustedes, no del Estado (...) vamos a abrir más opciones pata que la gente tenga derecho a elegir, pero para eso es fundamental que Chile vuelva a crecer, porque ahora estamos totalmente estancados".

El ex mandatario también se refirió a la polémica que mantiene su ex ministra, Cecilia Pérez con el personaje de Vértigo, Yerko Puchento . Ella se sintió ofendida por una rutina de él y lo denunciará ante el CNTV , pidiendo altas penas.

"Cecilia Pérez se sintió ofendida en su calidad y dignidad de mujer. Yo respeto eso, está usando los instrumentos legales y ha pedido que se sancione esa ofensa. Yo en mi caso he recibido muchos ataques, memes y rutinas, pero ella está en su derecho de reaccionar así", opinó.