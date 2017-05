Caso Bancard: comisión invitó a Sebastián Piñera y a Cecilia Morel para explicar las inversiones

La comisión investigadora del caso Bancard acordó invitar al precandidato presidencial Sebastián Piñera y a su esposa, Cecilia Morel, para "despejar las dudas" que dejó la inversión de la firma con la pesquera peruana Exalmar.

El diputado DC Fuad Chahuín, presidente de la instancia, afirmó que si bien la asistencia del ex Presidente y la ex Primera Dama no es obligatoria, su asistencia es útil sobre todo luego que se asomaran nuevas dudas sobre el real monto de su patrimonio.

"(Piñera) ha dicho que tiene un compromiso con ir incluso más allá de las exigencias legales. Es cierto que a él la ley no lo obliga comparecer, pero esta será su prueba de fuego respecto de las declaraciones que ha hecho", expresó el parlamentario.

Chahuín también indicó que si el ex Mandatario se niega a ir, tal como lo hizo su hijo Sebastián Píñera Morel, será parte de "otra maniobra comunicacional más, como la del falso fideicomiso ciego hace 4 años".

Piñera declaró hace algunos días como imputado en el caso ante el fiscal Manuel Guerra, quien indaga las inversiones luego de una querella interpuesta por el diputado PC Hugo Gutiérrez.