Senador Quinteros aseguró que las inversiones del PS en SQM y Pampa Calichera "fue un error mayúsculo"

El senador socialista, Rabindranath Quinteros, se refirió al reportaje que reveló las millonarias inversiones del partido en los últimos 13 años en empresas como SQM, Pampa Calichera, autopistas, compañías eléctricas, sanitarias y cajas de compensación.

"Si uno está predicando algo debe practicarlo. Creo que fue un error mayúsculo, creo que habrá que sacar las conclusiones. Todo esto surge por todos estos líos de la intromisión de gente en los negocios y la política. Todo esto no parece transparente", dijo a radio Agricultura

El parlamentario aseguró que "no tenía idea de estos recursos. Es un equipo económico que se encargó que cautelara los recursos, no tengo mayores antecedentes. No sé quienes participaron de esa comisión, seguramente en alguna oportunidad vamos a poder consultar y enterarnos de qué pasó", recalcó.