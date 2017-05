Jaime Quintana y apoyo del PPD a Guillier: “El tránsito no es de la noche a la mañana”

El senador del PPD y ex presidente de esa colectividad, Jaime Quintana, se refirió a la situación del partido en torno a la figura de Alejandro Guillier, luego de que ayer debieron salir a ratificar el apoyo al senador por Antofagasta, después de que el actual timonel, Gonzalo Navarrete, dijo que tras la cita con el parlamentario, no todos “quedaron contentos” en la tienda.

“La comisión política no es para poner emoticones, es para quedar convencidos. Estamos convencidos de que es el mejor candidato. Guillier entiende que estos procesos son para discutir”, dijo Quintana en conversación con radio Cooperativa.

El senador sostuvo además que las relaciones con el parlamentario y precandidato “son buenas, fluidas” y que la colectividad ya tomó “la decisión de que Guillier es nuestro candidato“.

“Nosotros teníamos otro candidato, el tránsito no es de la noche a la mañana, el tema programático no es fácil para el PPD, porque queremos que los temas importantes estén incorporados en el debate, hay espacio. El PPD no va a ir a un contrato de adhesión” sostuvo Quintana, quien además planteó que “existe la disponibilidad de Guillier para acoger la agenda programática de Lagos, queremos que esta campaña tenga un sello en ideas”.

El ex presidente del PPD, además se refirió a la revelación de que el PS mantiene millonarias inversiones en SQM, Pampa Calichera y concesionarias de autopistas. “Es tremendamente delicado, creo que este es un tema que le hace mucho daño a la política. No estoy en condiciones de prejuzgar” dijo.

Quintana aseguró que el PPD “no tiene recursos por fondos patrimoniales”.