Empresario que increpó a Girardi: “Sentí la necesidad de decirle lo que pensaba de él”

13:06 Óscar Fuenzalida dijo lamentar la forma en que se expresó ante el senador y que fue un acto no premeditado. Dijo que no continuó interpelando al parlamentario en el vuelo y dijo que GIrardi trata de sacar "ventajas comunicacionales" del hecho.

Óscar Fuenzalida Calvo, el fundador de Doggis y otras cadenas de comida rápida y, que apareció en un video viralizado en redes sociales, increpando al senador Guido Girardi (PPD), se refirió al episodio.

En entrevista por e-mail con La Segunda, Fuenzalida, dijo que “fue un crítica política mal expresada por mí… lamento mucho la forma en que expresé mis opiniones” y agregó que “la forma que ocupé fue inapropiada, pero son mis opiniones personales,y creo que en ese ámbito, cada uno es libre pensar lo que quiera”.

“No creo que sea apropiado repetir lo que dije ese día”, dijo Fuenzalida al ser consultado por su opinión sobre el parlamentario y, planteó que “no suelo ser impulsivo, por lo que no considero que esa reacción sea parte de mi carácter. Fue un acto no premeditado, no busqué las consecuencias ni menos la difusión pública”.

El empresario dijo que “simplemente ocurrió, sentí la necesidad de decirle lo que pensaba de él y de su desempeño en política” y agregó que no siente desprecio por los políticos en general, pues “de lado y lado, hay personas que admiro y destaco por su dedicación y entrega a la comunidad y, personas que pienso que no ejercen la actividad de manera adecuada”.

Sobre la reacción posterior de Girardi, Fuenzalida dijo que es falso que el video que se viralizó haya sido grabado por su esposa y posteriormente publicado en redes sociales por él y también negó que haya seguido increpándo al senador del PPD hasta Guatemala.

“Nunca imaginé el revuelo que se iba a producir”, dijo Fuenzalida, quien además planteó que “así como creo que use una forma indebida en mi interpelación, también me parecen indebidas las formas que ha utilizado el senador por la prensa en relación con este incidente”.

Fuenzalida dijo que Girardi “trata de procurarse ventajas comunicacionales, agregando hechos que no ocurrieron como supuestos incidentes posteriores durante el vuelo y haciendo asociaciones que no existen”.