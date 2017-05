Equipo programático de Goic incluye a seis ex ministros

A las 19:30 Carolina Goic formalizará su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana (DC)y presentará a su equipo programático, el cual estará conformado por 27 personas, entre ellas seis ex ministros.

Esto, sin contar al ex ministro del Interior, Jorge Burgos, quien oficiará como "apoderado electoral" de la candidatura.

Según informa hoy La Segunda, entre los ex ministros están Sergio Espejo (ex MOP), Alejandro Foxley (ex Hacienda), José Pablo Arellano (ex Educación), Alejandro Ferreiro (ex Economía), Jorge Jiménez de la Jara (ex Salud) y Mariana Aylwin (ex Educación).

Entre los convocados también figuran los abogados Juan Pablo Hermosilla y Javier Couso.

La misma Goic adelantó que entre las propuestas que dará a conocer hoy, estará una reforma de salud.