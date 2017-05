Presidente del PS: “Vamos a poner estándares tan altos que a Piñera le será muy difícil seguir el ejemplo”

17:28 Álvaro Elizalde respondió a las críticas del ex Mandatario por las inversiones millonarias del PS, y dijo que actualizarán las normas de administración. Además cifró el patrimonio del partido en $8 mil millones.

Luego de que el PS emitió una declaración pública, luego de conocidas las millonarias inversiones realizadas por la colectividad en diversas empresas, el presidente de la tienda, Álvaro Elizalde, salió a responder las críticas y emplazó al precandidato de la oposición, Sebastián Piñera.

Elizalde, dijo que el reportaje de Mega que reveló las inversiones está desactualizado, pues el partido sólo tiene inversiones en renta fija en el mercado nacional.

Además el timonel del PS reiteró que fue un error las inversiones realizadas y dijo que el patrimonio del partido asciende a $8 mil millones, lo que incluye las propiedades y sedes y, los recursos financieros.

Elizalde dijo que la administración de los recursos está encomendada a una entidad externa y que la mesa directiva no conoce dónde se realizan las inversiones.

Además, sostuvo que se convocó a la mesa directiva para actualizar las condiciones del mandato a la administradora, de manera de establecer normas más estrictas.

Consultado por las críticas de Sebastián Piñera, quien dijo que el PS “predica pero no practica”, Elizalde dijo “yo no soy PIñera y el estándar que vamos a poner va a ser tan alto que le va a ser muy difícil a Piñera seguir nuestro ejemplo”.

El ex ministro vocero planteó también que “me gustaría que (Piñera) hiciera una autocrítica de su propia situación financiera, el reportaje aparece el mismo día en que tuvo que responder por su declaración de patrimonio de US$ 600 millones, investigado por eventuales delitos en la administración de ese patrimonio, le pediría más prudencia”.

“Hemos cumplido la legislacion y estándares más exigentes que lo legal. Hemos sido promotores de la nueva legislacion, precisamente para regular de manera estricta la forma en que los partidos manejan sus recursos y administran sus inversiones. Tenemos un compromiso muy claro en esta materia”, dijo Elizalde.