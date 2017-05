Gonzalo Martner por inversiones del PS: "No fue ilegal, ni inmoral ni secreta"

09:00 El ex presidente del partido aseguró que "hubo falta de criterio en escoger las prioridades de invertir".

El ex presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, aseguró que no hubo ilegalidad en las inversiones del partido en empresas como SQM, Pampa Calichera, autopistas, entre otras.

El ex timonel reconoció que "faltó regulación", pero la decisión de invertir "no fue ilegal, ni inmoral ni secreta".

"Hubo falta de criterio en escoger las prioridades de invertir", declaró a Radio ADN

Martner sostuvo que "el PS recibió una cantidad significativa, la pregunta fue qué hacemos con estos dineros. El resto de las organizaciones que recibieron estos dineros los gastaron. Tomamos la decisión de no gastarnos esa plata, ahorrar. Yo defiendo esta decisión".

Quien fuera presidente del PS entre 2003 y 2005, manifestó que "esto se sabe hace 15 años, es público. Los documentos son públicos. Todo el punto es cómo se hace. Yo no digo que fuera perfecto y no se cometieran errores. Nombramos una comisión técnica. Enriquecerse es una cosa y procurar que una institución sin fines de lucro mantenga sus fondos, no es lo mismo".

"Yo nunca ví dónde estaban estos recursos para no ver dónde había conflicto de interés. Hubo una mezcla de información y no información", enfatizó.