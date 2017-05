UDI por inversiones PS: "El doble estándar queda en evidencia"

El secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, dijo que "queda en evidencia el doble estándar" del Partido Socialista, tras conocerse las millonarias inversiones en empresas como SQM.

"Hay una crisis de consistencia porque nosotros no demonizamos el lucro, estamos de acuerdo en la justa ganancia, no así nuestros adversarios políticos como el PS y el PC que no están de acuerdo, pero a puertas cerradas ellos invierten y se aprovechan del sistema para el beneficio propio y en las empresas que más critican. Ellos abusan de un sistema que en público critican, el doble estándar del PS queda en evidencia", dijo a radio Agricultura

Para Terrazas, "sería interesante ver cómo el PS obtuvo las propiedades, si fueron donaciones, no sé cómo obtuvieron todo ese capital. No me quedan claro los orígenes".