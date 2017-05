Camilo Escalona: "La comisión de patrimonio dispuso de la confianza total del PS y no la traicionó"

09:34 El ex presidente socialista defendió a la instancia que administra los recursos de la colectividad y, dijo que las inversiones en grandes empresas, "no debieron haberse realizado".

El presidente y ex senador del Partido Socialista, Camilo Escalona, se refirió en entrevista con radio Cooperativa, a las millonarias inversiones en compañías que realizó la colectividad y dijo que la comisión de patrimonio de la tienda, "dispuso de la confianza total del partido".

En la charla radial, Escalona sostuvo que "el PS logró salvaguardar unos ingresos importantes que provenían del Fisco, es decir, no hay ninguna fuente oscura." y planteó que "esos bienes fueron construidos por los militantes PS por 40 años, luego fueron confiscados y luego a través de una ley fueron entregados desde la Tesorería General de la República".

Sobre el que esos bienes hayan sido invertidos en grandes empresas, Escalona dijo que "esas inversiones no debieron haberse realizado", pero defendió a la comisión de patrimonio del partido. "De acuerdo con las normas que establecimos la comisión patrimonio dispuso de la confianza total del partido, pudo haber cometido errores, pero no traicionó esa confianza", dijo el ex timonel del PS.

"Ahora no es una auto regulación, ahora los criterios están bajo la responsabilidad de una institución autónoma", dijo el ex parlamentario, quien además planteó respecto de la polémica generada por el caso que "todos los actores respondemos de nuestra conducta y la opinión pública juzga".