Evacuaron a la delegación de la Presidenta Bachelet por una emergencia en el aeropuerto de Auckland

La delegación de la Presidenta Michelle Bachelet tuvo que evacuar de emergencia el aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda, luego que se registrara una emergencia en el lugar.

Según lo inforomado por T13 , la alerta se activó luego de un amago de incendio en el terminal aéreo, el que llevó que tanto la Mandataria como sus acompañantes tuvieran que dirigirse hacia otro sector.

Consultada por la situación, Bachelet contó que "en el primer piso nos pidieron que evacuáramos al segundo piso", y que todo se habría solucionado en poco tiempo, ya que el sonido de la alarma se desactivó en minutos.

"(Me preguntaron) si quería ir ahí (a una zona VIP), donde no había alarma de evacuación, pero preferí quedarme con todos ustedes, pues. No iba a ir yo a un lugar seguro y todos los demás quedarse con problemas. Me pareció mejor quedarme con todos, porque así, si todos teníamos que evacuar, evacuábamos todos", señaló.

La delegación había hecho escala por dos horas en aquel país luego de estar en China, país donde la jefa de Estado realizó una visita oficial llena de actividades.