Piñera afirmó que sociedad en las Islas Vírgenes no tiene movimientos desde 2009

12:11 Por medio de una declaración pública, la oficina del candidato presidencial afirmó además que ni el ex Presidente ni su mujer tienen acciones en ella.

Esta mañana Ciper Chile reveló que Sebastián Piñera tiene una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas , un paraíso fiscal; llamada Bancard International Development, la cual no habría sido declarada. Además la publicación afirmó que Piñera creó sociedades con sus hijos y nietos cuando eran menores de edad.

No obstante, por medio de un comunicado, la oficina del ex Presidente y ahora candidato a La Moneda, aseguró que "tal como hemos afirmado, tanto Sebastián Piñera, como Cecilia Morel en

forma voluntaria, incluyeron en su Declaración de Intereses y Patrimonio, no sólo todos los activos que la ley exige, sino que también, otros activos que la ley no exige. Bancard International Development es una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido con todas las obligaciones legales que la afectan. No posee activos ni presenta movimientos desde 2009. Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado, fondo en el cual ni Sebastián Piñera, ni Cecilia Morel tienen participación alguna".

Según los documentos publicados por Ciper, desde agosto de 2015 el director de Bancard International Development es Juan Sebastián Piñera Morel.