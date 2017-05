PC y venta de propiedades a sociedad de un militante: "No reporta ninguna relevancia en la operación"

Luego de que un artículo de La Tercera reveló que el Partido Comunista vendió sus propiedades a una sociedad creada por un militante de la colectividad, que fue además, quien estuvo a cargo del proceso de refichaje, la tienda emitió una declaración en la que minimizó que, el representante legal de la firma que compró los inmuebles sea militante PC.

"La decisión de vender los inmuebles, por medio de la venta de la sociedad desde la cual se administraban esos bienes, surge por ajustar nuestro patrimonio a la nueva normativa de financiamiento de los partidos políticos, donde sólo un tercio de los inmuebles pertenecientes a un partido pueden ser destinados a actividades económicas" dijo el PC.

La colectividad sostuvo además que "la operación se realizó mediante la venta de la totalidad de las acciones de la empresa que administraba los inmuebles. Ese proceso se realizó dando pleno cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la venta de acciones y, asimismo, se ejecutó en condiciones normales para este tipo de operaciones".

El Partido Comunista también dijo que la decisión de venta se realizó según el mejor comprador para los propósitos de la colectividad, con los criterios de que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica ni pertenecieran a ningún grupo económico nacional.

"Por lo anterior no se descartó la venta a personas que pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de acciones", sostuvo el PC, desde donde además afirmaron "que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido, no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada".