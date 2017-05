Esposa de Felipe Kast: "La agresión de ayer me dio mucho miedo"

Esta mañana el precandidato presidencial de Evopoli, Felipe Kast , visitó el matinal Mucho Gusto con su señora, Emelia Puga, quien comentó la agresión que sufrió ayer el político en la calle, donde lo insultaron e intentaron golpearlo.

"La agresión de ayer me dio mucho miedo, porque ese mismo que le roció una cerveza, a romperla en la cabeza no hay mucho", dijo la cubana.

"Está perfecto que la gente pueda hablar que es lo que no me gustó de donde crecí, pero también que te respeten. Esto es violencia. Qué rico que todos puedan decir 'no estoy de acuerdo, pero te lo respeto' (...) uno dice, hasta dónde puede llegar esto, pero Felipe me dice que es desde aqui donde se puede hacer realmente por la gente y esa convicción es tan fuerte que él no le dio tanta importancia (a la agresión), para él fue un detalle más", relató.

Eso sí, ella confesó que le da rabia que los critiquen públicamente sin consideración, como les pasó cuando fueron al concierto de Joaquín Sabina:

"Los dos fuimos juntos a un concierto de y se ponen a gritarle cosas y me da mucha rabia. Ustedes no saben el sacrificio familiar, de pareja... y de verdad él lo hace genuinamente. Qué fácil es gritar, pegar y no saben lo que hay detrás", manifestó.