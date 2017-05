Ciudadano Inteligente : "Con el candidato Piñera nunca se termina el tema de las inversiones"

13:28 Subdirectora de la fundación dijo en radio Digital FM que su situación siempre se complejiza a tal nivel que provoca que no quede claro si su intención es transparentar o no su situación.

Colombina Schaeffer, directora de Ciudadano Inteligente, analizó en radio Digital FM la situación de Sebastián Piñera y del PS, respecto a sus inversiones.

"El problema de fondo es qué relación vamos a tener entre la política y dinero y cuáles son los estándares que estamos dispuestos a aceptar en una situación democrática", afirmó.

Sobre Piñera, opinó que "el problema con el candidato es que nunca se termina es todo un intríngulis de distintas inversiones. Y sale una (inversión) con los hijos, luego que son que a través de los nietos y nos deja donde mismo. Para entender hay que hacer un mapa (...) no se entiende por qué simplemente no se desprende o dice 'esta va a ser la política'. Complejiza la discusión a un nivel donde no queda claro intención es transparetar o no".