Cathy Barriga y René de la Vega firmaron un convenio de colaboración entre sus comunas

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el edil de Conchalí, René de la Vega, firmaron este miércoles un convenio de colaboración entre ambas comunas, donde se darán apoyo recíproco en varias materias.

El acercamiento entre ambas autoridades es especial, ya que ambos dieron la sorpresa en las últimas elecciones municipales siendo conocidos principalmente por sus carreras previas en el mundo del espectáculo.

En el caso de Barriga, la ex bailarina de "Mekano" venció a Christian Vittori como representante de Chile Vamos. Su gestión no ha estado libre de polémicas, ya que hace algunos días fue acusada de querer censurar a una concejala que la acusaba de no recibir a los vecinos que le pedían audiencia.

De la Vega, quien tras la publicación de su hit "Chica Rica" dejó de ser cantante para transformarse en arquitecto, el trabajo tampoco ha sido fácil. El jefe comunal, que se presentó como independiente y venció en una disputada elección a la PS Marcela Rosales, ha debido enfrentar los problemas por las deudas de la comuna y el reciente robo de su notebook desde los estacionamientos del propio municipio.

Aunque no hay más detalles del documento firmado entre los alcaldes, se señaló que se buscará compartir experiencia y tener respaldo recíproco para desarrollar proyectos entre las comunas.