Piñera se excusó de asistir a la comisión investigadora del caso Exalmar

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se excusó de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso Exalmar.

A través de una carta, el ex Presidente afirmó que dichos como los del director del Servicio de Impuestos Internos, del superintendente de Valores y Seguros, del contralor general de la República y del ex agente chileno ante La Haya Alberto Van Klaveren, descartarían irregularidades en la inversión de Bancard en la pesquera peruana durante el litigio con aquel país en La Haya.

"Actualmente existe una investigación abierta ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente sobre una materia similar al objeto de la comisión investigadora. Ésta responde a una querella con clara intencionalidad política de un diputado de esa Corporación (el comunista Hugo Gutiérrez) en la cual no existe antecedentes ni fundamente alguno que me involucre en la comisión de delitos y en la que he prestado voluntariamente toda colaboración que se me ha solicitado", afirmó.

Piñera también puso sobre la mesa las declaraciones a la prensa entregadas por el fiscal a cargo de la causa, Manuel Guerra, donde presuntamente no daría cuenta de su vínculo con la polémica operación.

Tanto el precandidato como su esposa, Cecilia Morel, habían sido invitados a asistir a la instancia legislativa, cuya asistencia era voluntaria.