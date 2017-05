Monckeberg por venta de propiedades del PC: "Es un palo blanco para hacer lo que la ley le prohíbe hacer"

El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, se refirió a la venta de un centenar de propiedades del Partido Comunista a una sociedad constituida por un militante y administradas por un destacado dirigente del comité central de la colectividad.

Si bien el presidente de la tienda, Guillermo Teillier, negó que se trate de un palo blanco, el parlamentario insistió en que se trató de "una venta simulada".

"Yo no soy abogado del PC, pero si lo fuera y hubiera probado una venta como la que hicieron, creo que me daría vergüenza. Imagínese lo inepto del abogado de que acepte como razonable vender a una persona que me pague en 10 años. Acá regalaron parte del patrimonio y como el PC no le regala nada a nadie, esto es una venta simulada, es un palo blanco para hacer lo que la ley le prohíbe hacer", dijo a radio Agricultura

"Con esta magia elude el fidecomiso. No hay duda que esto es una simulación. Los dos partidos más millonarios de Chile, el PS y el PC, ninguno de los dos tiene fidecomiso", añadió.