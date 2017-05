Piñera informó que junto a su esposa declararon patrimonio superior a US$ 800 millones

12:52 El ex Mandatario dijo además que la cifra subestima el valor económico del mismo debido a la metodología aplicada para su cálculo.

El ex presidente y prencandidato Sebastián Piñera se refirió a su declaración de intereses y patrimonio, la que se hará pública esta jornada por parte de la Contraloría General de la República.

En una declaración, el ex Mandatario informó que junto a su esposa, Cecilia Morel, declararon un patrimonio superior a US$ 800 millones y dijo que “por la metodología aplicada, subestima el valor económico del mismo”.

En esa línea, sostuvo la información del ex Presidente, “la polémica alrededor del valor del patrimonio es artificial. Forbes, con una metodología que desconocemos, estima el patrimonio del grupo familiar”, en relación con la estimación realizada por la revista, que cifró la fortuna del ex Mandatario en US$ 2.700 millones.

Piñera dijo además que declaró activos personales por $ 115 mil millones; activos de las sociedades en las que participa por $ 310 mil millones que no tenía obligación de declarar. Además, sostuvo la comunicación, se incluyó voluntariamente la declaración de intereses y patrimonio por $ 105 mil millones de Cecilia Morel y, activos personales de su esposa, que no tenía obligación de declarar, por $ 104 mil millones.

En otra materia, el ex Mandatario, quien desistió de concurrir a la instancia de la Cámara Baja que indaga en las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, se refirió al caso y aseguró que todas las autoridades lo han exculpado.

Un día después de excusarse de asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga en las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, el ex presidente y precandidato, Sebastián Piñera, se refirió a la instancia.

Piñera dijo que todas las autoridades que han concurrido, lo han exculpado respecto de las acusaciones relativas a que Exalmar se benefició tras el litigio de La Haya entre Chile y Perú.

En esa línea, el ex Mandatario citó al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, al Superintendente de Valores y Seguros; al agente chileno ante La Haya por el litigio con Perú, Alberto Van Klaveren, al canciller Heraldo Muñoz y al fiscal Manuel Guerra, quien indaga en la causa.

“Las autoridades que han concurrido a la comisión y el fiscal que lleva la investigación, han declarado que no hay delito, que no tengo participacion y que soy inocente de una querella miserable que tiene el propósito de dañar mi candidatura presidencial”, dijo el ex Presidente.