Diputado Ramón Farías por Guillier: "Tenemos un candidato que no tiene background político"

Ayer El parlamentario del PPD afirmó que aún está reticente con la postulación del senador, afirmando que "no puede ningunear a los partidos".

El diputado PPD, Ramón Farías, afirmó que aún mantiene sus dudas con la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillier, la que es apoyada por su partido luego de la bajada de Ricardo Lagos y el fracaso de las primarias por la postulación de la DC Carolina Goic en primera vuelta.

En declaraciones al programa "Cadena Nacional" en VíaX, el parlamentario, quien dijo que “(estoy) entre Guillier y nada”, afirmó que las dos candidaturas de la centroizquierda ponen al sector en una "complejidad".

"Yo todavía estoy reticente con el tema de Guillier, estoy mirando desde fuera todavía. El gran problema que tenemos es que teniendo dos candidaturas, aunar un solo criterio", afirmó.

El diputado agregó que "lo que a Guillier le falta aún, es acercarse un poco más, con propuestas más concretas. No puede ningunear a los partidos y al otro día decir que los necesita, no puede ningunear a los partidos y al otro día decir votemos por la ley de intendentes todos juntos”. “Tenemos un candidato que no tiene el background político porque tiene poco tiempo metido en la política activa”.