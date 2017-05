Manuel José Ossandón: "Soy el único que hoy está compitiendo con Piñera y le puede ganar"

El senador Manuel José Ossandón está seguro de su triunfo en las primarias del próximo 2 de julio, aunque aseguró que le conviene más ir directamente a primera vuelta.

En este proceso de campaña electoral, el candidato ha sido crítico con el proyecto de Sebastián Piñera pero igualmente confesó que si el expresidente triunfa en las primarias, entonces él lo respaldará. Sin embargo, no pierde las esperanzas en ser la única carta que puede derrotarlo.

"Cuando competí con Laurence Golborne en las senatoriales, todos me decía que iba a perder. Las encuestas no me daban un peso; decían que estaba muerto. Y gané por 30 y tanto mil votos. Soy el senador con más votos de la centroderecha lejos en Chile y el único que hoy está compitiendo con Piñera y le puede ganar", aseguró.

En entrevista con El Mercurio , el senador explicó que aunque el la propuesta de Piñera tiene problemas, es mucho mejor que la que presenta Alejandro Guillier.

"Si pierdo en las primarias, voy a seguir cumpliendo mi compromiso: que sin mí (Piñera) no gana. Si él gana las primarias y no tiene mi apoyo, no es Presidente. Eso él lo sabe".

Ossandón aseguró que en este caso, con Piñera representan a dos derechas distintas. "Una que ha funcionado con un capitalismo salvaje, otra que cree que el capitalismo tiene que ser más humano. Una que cree que la educación es un bien de consumo, otra que cree que es un derecho de Estado".

Y agregó que la crisis política también afecta a Chile Vamos, una coalición que asegura, está "avalando una sociedad sin límites (...) en Chile Vamos nos hemos transformado en una mentira permanente. Hoy los partidos pesan menos que un paquete de cabritas".