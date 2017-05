Piñera por críticas sobre sus inversiones: "Lo único que quieren es que me pegue un tiro en la plaza pública"

El expresidente Sebastián Piñera está en Castro anunciado su programa en medio de su campaña electoral como candidato a las presidenciales.

En su visita, también aprovechó de referirse a dos temas de la contingencia, las críticas sobre sus inversiones y también el sorteo que se llevó a cabo hoy en el Servel para entregar el orden en las papeletas de las primarias.

Referido a las críticas, Piñera fue enfático y recordó su fideicomiso ciego: "Yo he hecho la declaración de transparencia más completa en la historia de Chile. He cumplido con todo lo que dice la ley e incluso he ido mucho más allá. Sé que hay algunos que nunca se van a quedar tranquilos y contentos. Lo único que los llenaría de alegría y que quieren es que me pegue un tiro en la plaza pública y no les voy a dar ese gusto".

Sobre el sorteo del Servel, donde quedó en la lista A de Chile Vamos y en el primer puesto de los candidatos, lo considero como algo de buen augurio.

"Estoy muy contento con el sorteo. Nos dio la lista A y dentro del Chile Vamos me dio el 1 y eso es muy buen presagio", precisó.