Deportistas, figuras de la TV y dirigentes sociales forman parte del consejo ciudadano de Piñera

El candidato Sebastián Piñera presentará esta mañana su consejo ciudadano, completando así su equipo de campaña compuesto por el consejo político y programático.

El consejo ciudadano estará compuesto de 65 personas, entre representantes de gobiernos municipales, dirigentes de la sociedad civil, emprendedores, dirigentes gremiales, obispos evangélicos, deportistas, además de profesionales provenientes del mundo de la cultura, la educación, etc, consignó El Mercurio

Así, entre las figuras del deporte están la ex maratonista Érika Olivera, los ex futbolistas Pablo Galdames, Leonel Herrera y Marcelo Zunino, y el ex tenista Paul Capdeville, entre otros.

También aparecen el animador Kike Morandé, el director de TV Mauricio Correa y el empresario gastronómico Marcos Barandarián.

Destacan además Jorge Andrés Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay; la vocera de la Confepa Érika Muñoz; el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez; la directora del Museo Violeta Parra, Cecilia García Huidobro; el crítico de artte Justo Pastor Mellado, el pintor Gonzalo Cienfuegos, entre otros.

La idea es que sus integrantes se reúnan en forma periódica y que mediante documentos de análisis compartan diagnósticos e ideas que se transformen en insumos para la campaña.