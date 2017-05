Diputado Pilowsky por fraude en Carabineros: "Hay que responder con medidas profundas"

El presidente de la comisión investigadora del fraude en Carabineros, Jaime Pilowsy, pidió "medidas profundas" tras las irregularidades detectadas al interior de la institución.

"Frente a una crisis compleja en la institución, hay que responder con medidas profundas. Las medidas que planteó el general (Bruno) Villalobos están en la línea, pero me gustaría tener un cronograma de implementación y darle mayor rapidez a los proyectos de ley asociados a esta situación", dijo a radio Concierto

El parlamentario DC manifestó que "lo que me produce este tipo de fraudes es la falta de control al interior de las instituciones, cuando hay recursos uno tiene que identificar que hay un riesgo posible de irregularidades. No me explico cómo una matriz de riesgo que se hizo hace cinco años, no fueron capaces de implementarla, ahí hay una negligencia. Me llama la atención que una institución que se dedica a controlar el delito no haya detectado esta corrupción", enfatizó.