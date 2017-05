Piñera: "No vamos a quitar los patines a nadie"

09:16 El candidato y ex Presidente se refirió a la gratuidad, luego de que el gobierno lo emplazó a referirse al futuro de las reformas. Además abordó el proyecto de elección de gobernadores y dijo que serán "una autoridad sin poder".

En entrevista con Tele13 Radio, el ex presidente y candidato Sebastián Piñera se refirió a diversos temas de contingencia, entre ellos, a la gratuidad en la educación superior, luego de que el gobierno lo emplazó a referirse a qué sucederá con las reformas iniciadas en la administración de Bachelet.

Piñera, dijo que "vamos a mantenerla a quienes la tienen y a quienes califican tenerla, no vamos a quitar los patines a nadie. Para el resto, vamos a crear un sistema de becas y créditos, pero no con los bancos".

De todas formas, el candidato a las primarias de Chile Vamos, reprochó la idea de la gratuidad universal y planteó que "hay algunos que en forma irresponsable hablan de gratuidad universal, que significa que todos los chilenos vamos a estar financiando la educación de los más favorecidos, significa comprometer todos los recursos futuros y presentes. Quiero decirle a los jóvenes que no son los únicos que tienen derechos".

El ex Mandatario también se refirió a las críticas que ha recibido, respecto de las inversiones de Bancard y a la declaración de su patrimonio e intereses, la que el mismo reconoció, subestima el valor económico de su fortuna. "No soy ingenuo, lo que ellos buscan es debilitar mi candidatura. La calefacción del poder los acomodó tanto que no se quieren ir", dijo.

En otra definición, Piñera se manifestó contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues dijo ser "partidario de tener el matrimonio por su naturaleza es entre un hombre y una mujer".

También rechazó la idea de la adopción homoparental y planteó que "lo que un niño necesita es una relación estable en la que existe un padre y una madre".

Piñera también criticó el proyecto de elección de gobernadores regionales, el que a su juicio, promoverá a "una autoridad sin ningún poder, vamos a engañar a la gente". "Yo soy partidario de la descentralización, hay que hacerlo bien, esto no puede ser otro Transantiago" sostuvo.