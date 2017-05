Guillier por rechazo de Piñera a adopción homoparental: "Esa sociedad desapareció hace tiempo"

16:40 El parlamentario y candidato oficialista (excepto de la DC), respondió a los dichos del ex Mandatario quien planteó que los niños necesitan "una relación estable en la que existe un padre y una madre".

El candidato de los partidos de la Nueva Mayoría a excepción de la DC, Alejandro Guillier, se refirió a los dichos del ex presidente Sebastián Piñera, quien esta mañana en entrevista con Tele13 Radio, reafirmó su rechazo a la adopción homoparental.

En la conversación radial, el ex Mandatario dijo que no son los adultos los que tienen el derecho a adoptar, si no los niños el de ser adoptados y planteó que "creo que lo que necesita un niño es una relación estable en la que existe un padre y una madre".

El senador por Antofagasta, según consigna T13.cl, criticó los dichos del ex Presidente y planteó que "el 70% de los niños nace hoy duera del matrimonio; no significa que no tengan padres ni madre, sigifica que la familia chilena cambió y que las relaciones entre las personas cambiaron".

Guillier dijo también que "debemos a los chilenos una sociedad que integra, respeta y no prejuzga ni supone escenarios que no existen, porque esa sociedad de Sebastián Piñera desapareció hace tiempo".

"Vamos a hacer todo lo posible para que ningún chileno se sienta arrinconado, discriminado o no pueda vivir a plenitud sus afectos y su condición sexual", sostuvo el parlamentario y candidato.