Giorgio Jackson calificó de soberbio a Guillier por críticas a la capacidad del Frente Amplio

El diputado RD recordó que ningún candidato llegará con mayoría parlamentaria, por lo que no se puede suponer con anticipación que uno gobernará mejor que el otro.

El diputado RD Giorgio Jackson criticó que el presidenciable Alejandro Guillier cuestionara la capacidad de gobierno del Frente Amplio, calificándolo de "soberbio".

En conversación con T13 radio, Jackson afirmó que "sería bien soberbio decir que esto está listo, que la carrera está corrida. Nunca hay que mirar en menos a un rival que aunque unos digan que no es rival, lo es por más fraternidad que haya. No me gusta celebrar los goles antes de que se metan". Asimismo, recordó que

cualquier gobierno que venga no va a tener mayoría parlamentaria como coalición: "Nadie está en capacidad de asegurarlo. Tratar de decir de que van a haber algunos con capacidad de gobernar, es soberbio. Nadie puede decir que son los únicos que harían un buen gobierno".

De todas formas el parlamentario reconoció que el Frente Amplio es un movimiento que está partiendo y creciendo, y que podría dar la sorpresa en las primarias.

Sobre el debate de anoche entre Beatriz Sánchez y Akberto Mayol, opinó que "primó la fraternidad, ninguno se dio cuchilladas, hubo una exposición de ideas que es difícil darlas en detalles en poco tiempo. Hubo mucho respeto al que no estamos más acostumbrados, para ser un primer debate es algo muy positivo para el Frente Amplio. Yo creo que son hartas sus diferencias, ambos se comprometieron a hacer suyos los programas del Frente Amplio, lo que es un acuerdo".

"Los liderazgos y empatía va a ser determinante al ver cuál es el carácter al gobierno que quiere proponer el Frente Amplio. Creo que el debate tuvo que ver con el carácter que le queremos dar al Frente Amplio", manifestó.