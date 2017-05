ME-O: "Hace un año le ganaba a Piñera. No le voy a regalar a Adimark la presidencial"

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami aseguró que "no tiene nada que ver con polémicas" y que "hace un año le ganaba a Piñera", por lo que no pierde las esperanzas de remontar en su tercera carrera presidencial

", dijo en radio ADN a raíz de que en la última versión de esa encuesta, marcó 0% de las preferencias presidenciales.

ME-O reiteró que "no hay nada que me aprobleme judicialmente. Hay una investigación porque es tarea de los fiscales suponer cosas. Me llama la atención que sin ser funcionario público yo sea el niño símbolo de la corrupción. (...)". Enríquez Ominami fue formalizado en el marco del caso SQM por facilitación de boletas.

También calificó como "absurda" su medida cautelar de arraigo nacional, por cuanto ha salido nueve veces del país con permiso del tribunal.

No obstante, el estar vinculado a este caso, a OAS, y haberse desplomado en las encuestas ha "tenido un costo emocional".

Sobre su futuro político afirmó que "el mejor camino es que. Se llenan la boca hablándole a la ciudadanía, pero no hay ningún debate entre nosotros, se llenan la boca, no les importa la ciudadanía".