Alejandro Guillier: "En Chile hay violencia, pero no terrorismo"

El precandidato presidencial Alejandro Guillier se refirió a la situación que se vive en la región de La Araucanía y descartó que haya terrorismo.

"En Chile hay violencia aguda, es grave, pero no responde al patrón de terrorismo", señaló. Y además agregó que en La Araucanía no hay "una red internacional que quiere provocar pánico en la población, lo que quieren es resolver un problema que tenemos que admitir no hemos sabido resolver bien, entonces tenemos que controlar la situación, pero entender que controlar no basta, hay que resolver y eso ya es política".

Sobre la manera de enfrentar la situación en La Araucanía, explicó que "lo que hay que hacer acá es la solución política, hay que poner ahí el énfasis, obvio que si atacan a alguien tienes que defenderlo, pero eso tiene que ver más con inteligencia policial que con represión policial, porque eso es lo que hace generar espirales que después van creciendo".