Andrade defendió las inversiones del PS: “Todos sabíamos que estos recursos estaban en el mercado financiero”

El diputado Osvaldo Andrade conversó por primera vez sobre el reportaje que reveló que el Partido Socialista (PS) realizaba inversiones en SQM, Pampa Calichera, autopistas, empresas eléctricas, entre otras. El ex presidente del partido defendió los negocios y señaló que son recursos legítimos.

En entrevista con La Tercera , Andrade explicó que “se trata de recursos completamente legítimos, producto de un procedimiento legal que permitió que se nos indemnizara por los bienes confiscados en la dictadura”.

Agrenado que “el PS fijó un procedimiento. Una parte de ese patrimonio había que conservarlo, no podíamos correr el riesgo de dilapidarlo y para eso se fijaron tres líneas. Activos físicos, recuperación de sedes; apoyo a la capacitación y formación, e invertir estos fondos en el sistema financiero”.

Sobre los reproches éticos de hacer negocios, entre otros, con la empresa del yerno de Augusto Pinochet, el parlamentario dijo que “aquí no hay trucherías, no hay boletas, no hay facturas. No hay sociedades con nietos. El cuestionamiento que se ha planteado y ese es el punto, creo yo, es ético-político, y es si el PS está en condiciones de operar en el mercado financiero con sus recursos. Sobre todo cuando tiene una visión de política ideológica de ruptura con el sistema”.

Además, criticó a sus compañeros partidistas y subrayó que “otra discusión es la que se ha provocado en el PS y ahí hay también cierta hipocresía, con el mayor respeto: todos los socialistas sabíamos que estos recursos estaban en el mercado financiero. Lo que no sabíamos era en qué empresas estaban”.

Finalmente, defendió la candidatura de Alejandro Guillier, asegurando que “la tarea está en encontrar el adecuado modo de relación entre los partidos con la candidatura, con sus equipos, con sus comandos. Para arroparlo pero no para agobiarlo. Cuando se sienta cómodo en ese plano, va a andar como avión”.