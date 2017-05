ME-O por reuniones con ex gerente general de SQM: “Me he juntado con todos los empresarios de Chile y lo seguiré haciendo”

Marco Enríquez-Ominami proclamó su tercera candidatura presidencial y aseguró que a diferencia de 2009 y 2013 se siente mucho más preparado. Además, no negó reuniones con el gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Enríquez-Ominami, en el programa “Estado Nacional” de TVN, afirmó que “era muy joven en 2009 y en 2013 no fui capaz de encarnar el programa de la presidenta Bachelet”. Consultado por la baja que tuvo entre su primera y segunda carrera presidencial, donde marcó 20% y 10%, respectivamente, afirmó que “en 2009 era un voto de protesta y en 2013 fue de propuesta, lo sentí más positivo, y ahora me siento mucho más preparado”.

Sobre las encuestas que en su mayoría no marca, señaló que respeta las encuestas y cree en ellas, pero que “no marca un 0%, ya que he hecho mis propias consultas donde estoy empatado con Carolina Goic”.

Caso SQM

El ex parlamentario se refirió al silencio que mantuvo en el auge del caso, donde es investigado por evasión tributaria- Al respecto afirmó que “las acusaciones son falsas y que está convencido que esto se va a cerrar. En dos años de investigación no hay nada”.

Finalmente, no negó que se reunió con Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, y subrayó que “me he juntado con todos los empresarios de Chile y con todos los sindicatos y lo seguiré haciendo”.