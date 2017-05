ME-O disparó contra Guillier: "Maneja un Mercedes Benz y lo choca todos los días"

20:51 Además, el líder del Partido Progresista dijo sobre el senador que "no sabe si es periodista o político".

El candidato presidencial y líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, criticó en suros términos al senador y precandidato a La Moneda, Alejandro Guillier.

"La Nueva Mayoría eligió a un candidato que maneja un Mercedes Benz y lo choca todos los días", dijo en el programa de TVN, Estado Nacional.

También agregó que "no sé de dónde viene Alejandro Guillier, porque no le entiendo si es periodista o político", un día en la mañana se declara senador todo poderoso y en la noche se acuesta diciendo que no es político".

Para cerrar, explicó que "lo que es más grave es que no sabe hacia dónde va"