Beatriz Sánchez aseguró que la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay no fue un acto terrorista

07:36 La precandidata presidencial del Frente Amplio sostuvo que si bien no lo considera un delito terrorista, "con eso no le quito la gravedad de lo que es ese hecho".

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en 2013, así como la quema de camiones en la Región de La Araucanía, no constituyen delitos de carácter terrorista,

"Lo que pasa en La Araucanía cuando hay quema de camiones, me parece que no es un acto terrorista", dijo al programa Tolerancia 0.

Sobre la muerte del matrimonio, la periodista sostuvo que "tampoco lo califico como terrorista, es un delito tremendo y creo que se trata de instalar un rótulo de terrorista para subir la graduación de un delito y no estamos haciendo esa comparación".

"El incendio que termina con la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay es horroroso, es tremendo y tiene que caer todo el peso de la ley sobre las personas que son los responsables. Esto no quiere decir que, por que no sea terrorista, uno considere que es un accidente, es un delito enorme", agregó, afirmando que "no lo considero un delito terrorista, pero con eso no le quito la gravedad de lo que es ese hecho", puntualizó.

Consultada respecto si aplicaría la ley antiterrorista en caso de ser Presidenta, Sánchez afirmó que "a mí me gustaría que la ley antiterrorista actual fuera distinta, pero si en mi gobierno hay sospecha efectivamente de un acto terrorista, sí invocaría una ley antiterrorista sin problemas, aunque yo preferiría que fuera una ley distinta a la que hay hoy día".