Piñera por Guillier y Sánchez por La Araucanía: "¿En qué país viven?"

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, fustigó la posición de sus contendores Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, quienes rechazaron que la violencia en La Araucanía sea constitutiva de terrorismo.

Sánchez dijo que la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay no fue terrorismo y Guillier sostuvo que sólo se habla con tal concepto cuando se incluye a agentes del Estado

"Cometen un grave error Guillier y Sánchez al negar el carácter terrorista de estos hechos y negar aplicar la Ley Antiterrorista. Eso sólo favorece a los terroristas y perjudica a las víctimas. Yo me pregunto qué país viven, ¿por qué no van a La Araucanía'", dijo en un punto de prensa.

Piñera afirmó que si es reelecto Presidente, no sólo aplicara la Ley Antiterrorista, sino que la fortalecerá con figuras que ya se usan en la ley contra el narcotráfico, como los agentes encubiertos, protección para testigos, cautelares más severas y cooperación internacional. Asimismo, anunció que reforzará la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), porque en ambos casos se requiere "inteligencia para anticiparse a los hechos. Son enemigos formidables que cambian los métodos y siempre están a la vanguardia".

Sobre la debilidad que dijo sentir el intendente de La Araucanía en su rol, Piñera dijo que coincidía y que debería dar un paso al costado para dejar trabajar a alguien que se sienta más fuerte.

Anunció además que irá a La Araucanía en junio El precandidato abordó también la posición de los precandidatos del Frente Amplio de conversar con Bolivia sobre sus aspiraciones marítimas: "Es un grave error estar abiertos a ceder territorio, mar y soberanía. Chile debe buscar las mejortes relaciones con Bolivia y con los países limítrofes, pero Chile no le debe nada a Bolivia y no estamos dispuestos a ceder ni territorio ni mar ni soberanía, porque nos pertenece legítimamente (...) no estamos dispuestos a abrir las puertas a propuestas irresponsables que sólo debilitan la posición chilena".