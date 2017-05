Ministro del Interior justificó la decisión de no decretar estado de excepción en La Araucanía

07:47 "Estamos ante un delito, no tiene por qué afectar a todos los miles de personas que viven en la Araucanía, que verían conculcados o limitados sus derechos", dijo Mario Fernández.

El ministro del Interior, Mario Fernández, justificó la decisión del Gobierno de no decretar estado de excepción en La Araucanía como pedían los camioneros, tras los hechos ocurridos la semana pasada donde siete máquinas resultaron quemadas y dos conductores heridos.

"Venían con un planteamiento complejo que a priori se sabía que no íbamos a aceptar", dijo a Tele13 Radio , explicando que tipo de mecanismo "es una excepción específica, delimitada, (lo que ocurre en La Araucanía) es un delito por lo demás, no tiene por qué afectar a todos los miles de personas que viven en la Araucanía, que verían conculcados o limitados sus derechos".

"Hay hechos terroristas, la quema de siete vehículos con el objetivo de causar terror es un acto de terrorismo", enfatizó.

El secretario de Estado también negó que el Ejecutivo tenga complejos para ocupar a las Fuerzas Armadas.

"Yo he sido ministro de Defensa, no tengo ningún complejo si es que la situación lo amerita. Estamos ante un delito concreto cuya ocurrencia no tiene por qué afectar la vida normal de miles de personas que verían afectados sus derechos constitucionales", cerró.