Mayol y La Araucanía: "Si quieres terminar con la violencia y militarizas una zona, ya sabes lo que va a ocurrir"

El candidato a las primarias del Frente Amplio, Alberto Mayol, se refirió en entrevista con radio Concierto a la situación de la Araucanía y, dijo que en Chile, "tratamos de levantar temáticas artificialmente".

"Busquemos soluciones integrales a los problemas de 500 años: autonomía a los territorios, reconocimiento político y simbólico", dijo Mayol, quien además planteó que "lo que se quiere tomar es decisiones sin discutir con las partes. Hemos tomado malas decisiones para enfrentar una temática de difícil solución".

Respecto de la persecución de los delitos en la zona, Mayol dijo que "me quedo con la definición de las Naciones Unidas de que hay evidencia concreta de que no ha habido razón para utilizar la Ley Antiterrorista en el 80% de los casos. No estamos acostumbrado al terrorismo".

"Si quieres terminar con la violencia y militarizas una zona, ya sabes lo que va a ocurrir. Esta solución se ha buscado mil veces y no se ha resuelto. Vamos a seguir con este juego por años" dijo Mayol.

Respecto de su candidatura, el sociólogo dijo que "si le gano a Beatriz voy a ver con mayor posibilidad ganarle a Piñera" y sobre su posición en las encuestas planteó que "no festejé el día que alcancé a varios candidatos, no me deprimí el día que he marcado mal".

"No hay nada más infantil que la política chilena, a nuestra política le falta madurez. Hay una gran discusión respecto a la madurez y nos encanta que nos pongan ese tema, porque lo vamos a superar rápidamente" dijo Mayol, sobre las críticas que ha recibido el proyecto del Frente Amplio.