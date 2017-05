Boric por críticas a Beatriz Sánchez: "Lleva mucho tiempo defendiendo sus convicciones"

09:40 El diputado entregó su respaldo a la precandidata del Frente Amplio, afirmando que "no es ambigua".

El diputado Gabriel Boric se refirió a las críticas que ha recibido la precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, asegurando que "no es ambigua" y que lleva años defendiendo sus convicciones.

"Yo creo que Beatriz no es ambigua, lleva mucho tiempo defendiendo convicciones desde las diferentes trincheras donde ha estado desde el campo profesional, y yo creo que a Beatriz no podemos exigirle que en dos meses de campaña presidencial solucione todos los debates que hemos tenido", dijo a radio Cooperativa

"Yo respaldo total y plenamente lo que ha sido el desempeño de Beatriz y creo que en este sentido nosotros tenemos que aprender que tenemos derecho a dudar también, no nos las sabemos todas", añadió.

El parlamentario sostuvo que "a mí me parece bien y me parece razonable que hayan críticas, si la campaña presidencial no puede ser miel sobre hojuelas. Nosotros estamos preparándonos y también aprendiendo en este proceso y lo vamos a enfrentar con toda la seriedad y profesionalismo que corresponde".