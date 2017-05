Bitar defiende a Guillier: "Va a llegar hasta el final y va a ganar"

15:38 El ex ministro y ex parlamentario abordó la candidatura del senador por Antofagasta.

El ex senador y ex ministro del PPD, Sergio Bitar dijo que la candidatura del senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, llegará hasta el final, luego de que diversos columnistas plantearan dicha posibilidad en artículos de prensa escrita.

"Nunca he escuchado que alguien serio plantee que se va a bajar. Guillier va a llegar hasta el final y va a ganar" dijo Bitar a La Segunda.

El ex parlamentario dijo también que vislumbra en quienes sostienen dicha tesis, "una acción deliberada de no tener al candidato al frente, escenario que por cierto favorece a la derecha. O como decía Joaquín Lavín (UDI), que ganaría el Frente Amplio; es decir, una campaña para reducir completamente la competencia. No va a ocurrir".

"Hay una campaña de hacerlo parecer como que no sabe gobernar, que no tiene idea de los temas y que no tiene respaldo de los partidos. Esa línea de ataque está ahí, pero que una persona de centroizquierda se la compre me parece un poquito torpe", dijo Bitar.

El ex ministro dijo también que "no habrá intereses económicos en torno a su persona, es sensato, moderado y es de centro izquierda".