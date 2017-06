Iguales y el anuncio de matrimonio igualitario: "Todavía no conocemos algunos detalles concretos"

21:48 Juan Enrique Pi, presidente de la fundación, valoró el anuncio de la Presidenta Bachelet en la Cuenta Pública, pero afirmó que no sabía que el plazo sería el 30 de junio.

Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, valoró el anuncio del envío del proyecto de matrimonio igualitario durante la Cuenta Pública de la Presidenta Michelle Bachelet, esto pese a que según él faltan algunos elementos por definir.

En conversación con radio ADN , el dirigente expresó que "todavía no conocemos algunos detalles concretos del proyecto que deberían estar más o menos definidos, si incluirá alguna reforma la afiliación o si incluirá la adopción. Son aspectos fundamentales que no se han comunicado o si el proyecto se presenta en octubre y quedarán cuatro meses de periodo legislativo, por lo que el avance no sería efectivo".

Pi afirmó que el anuncio del Ejecutivo "tiene una noticia buena y otra no tan buena", ya que si bien lograron sellar por primera vez un compromiso anunciado en una Cuenta Pública, aún quedó con muchas dudas por el plazo.

"Es la primera vez que un presidente en una cuenta pública en un congreso pleno anuncia que va a enviar un proyecto de matrimonio igualitario, y es la primera vez que un gobierno va a enviar un proyecto de ley sobre esta materia", afirmó.

Tras esto, agregó que lo negativo es "el plazo. Nos habían dicho que sería presentado antes del 30 de junio, lo había dicho la Presidenta en las Naciones Unidas en un foro especial. Entonces nos sorprende que nos enteremos o nos notifiquen a través de la cuenta".

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, su vocero, Rolando Jiménez, aseguró que el proyecto de ley de matrimonio igualitario será presentado a más tardar el 30 de junio.