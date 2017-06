Van Rysselberghe dijo que a estudiantes no les importa si universidades lucran

10:11 La presidenta de la UDI se refirió a la cuenta pública y la gratuidad, aseguró que el Piñera "no va a echar atrás" el beneficio y planteó que “es difícil que el gobierno pueda retomar el rumbo”.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso, en entrevista con radio Cooperativa y, aseguró que el candidato de su partido, Sebastián Piñera, no revertirá la gratuidad en la educación superior.

Luego de que en su mensaje, Bachelet dijo que “quie quiere echar pie atrás le está dando la espalda a Chile”, la presidenta gremialista dijo que “Piñera no va a echar atrás la gratuidad. Detrás de ella hay una cosa ideológica bastante grande”.

Van Rysselberghe, además dijo que “no creo que el lucro sea un pecado, las instituciones privadas no todas lucran. El principio de la gratuidad tiene que ser el estudiante. Lo que no comparto es que sea el Estado el que decide por la familia”.

La parlamentaria dijo además que “¿crees que cuando alguien va a estudiar lo que sea, una carrera universitaria, le pregunta a una institución que tipo de personalidad jurídica tiene para saber si tiene lucro o no? Creo que no le importa, creo que a él le importa estudiar la carrera que quiere, que sea de buena calidad y no quedar endeudado“.

Sobre el mensaje presidencial, la senadora dijo que “la visión es que estamos detenidos, que vamos por mal rumbo, que la calidad de la educación no ha mejorado, que los sueldos, son malos y, en la cuenta pública vimos un país tan distinto. Es difícil que el gobierno pueda retomar el rumbo”.